Клуб КХЛ "Металлург" продлил контракт с олимпийским чемпионом Яковлевым

ТАСС, 30 апреля. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" продлил соглашение с защитником Егором Яковлевым на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Яковлев провел 58 матчей, в которых забросил восемь шайб и отдал 19 результативных передач, став лучшим защитником-бомбардиром клуба. "Металлург" занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф магнитогорский клуб обыграл "Барыс" из Нур-Султана (4-2 в серии), во втором проиграл будущему обладателю Кубка Гагарина омскому "Авангарду" (2-4).

Яковлеву 29 лет, он выступает за "Металлург" с 2019 года. Защитник является олимпийским чемпионом 2018 года, чемпионом мира 2014 года и серебряным призером чемпионата мира 2015 года. Также в его активе золотая медаль Универсиады 2011 года. Ранее Яковлев выступал за клуб Национальной хоккейной лиги "Нью-Джерси" (2018-2019), клубы КХЛ СКА (2015-2018), "Локомотив" (2011-2015) и "Ак Барс" (2008-2012).