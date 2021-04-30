Хоккеист "Авангарда" Шарипзянов заявил, что с радостью сыграл бы за сборную России

БАЛАШИХА /Московская область/, 30 апреля. /ТАСС/. Защитник омского хоккейного клуба "Авангард" Дамир Шарипзянов с радостью сыграл бы за сборную России на чемпионате мира, который пройдет в Латвии. Об этом он сообщил журналистам.

В нынешнем сезоне Шарипзянов стал обладателем Кубка Гагарина в составе омского клуба. По итогам чемпионата Континтальной хоккейной лиги (КХЛ) ни один игрок "Авангарда" не получил вызов в национальную сборную России для подготовки к турниру. Федерация хоккея России (ФХР) заявила, что Шарипзянов может быть вызван в команду при отсутствии серьезного повреждения.

"Сейчас занимаемся этим вопросом - прохожу обследования, доктора будут разговаривать, - сказал Шарипзянов. - Я бы с радостью поехал, но здоровье важнее всего. Одна из травм была получена, когда играли втроем в меньшинстве [в шестом матче финальной серии против ЦСКА], а так с первого раунда в каждом какая-то травма да выскакивала".

Шарипзянову 25 лет, он перешел в "Авангард" перед началом сезона-2010/21 из нижнекамского "Нефтехимика". В нынешнем сезоне на его счету 72 матча, в которых он набрал 16 (5 шайб + 11 передач) очков.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России попала в группу А с командами Белоруссии, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании.