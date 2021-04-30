"Амур" погасил долги перед хоккеистом "Авангарда" Якуповым

В октябре после перехода в "Авангард" Якупов сообщил, что "Амур" имеет перед ним большую задолженность. В "Амуре" Якупов сыграл 15 матчей, в которых набрал по системе "гол +пас" семь очков (1+6).

"Амур" выплатил долги, это было в начале февраля. Все погасили, было неожиданно и приятно", - сказал Якупов.

В пятницу стало известно, что "Авангард" продлил контракт с Якуповым на два года. "Я, честно, не хотел уходить [из "Авангарда"], не хотел выбивать какие-то деньги, поэтому переговоры не шли долго, я согласился уже давно и не хотел разговаривать даже с другими, потому что не видел смысла, для меня не играло роли, какие деньги получать. Клуб сделал предложение, мы его услышали. Я понимал, что долго не играл, но клуб все равно сделал шаг навстречу, не побоялся, что у меня может быть все не так гладко, руководство дождалось момента, полностью меня обследовало за свой счет, я не мог не отдать дань этому клубу, но я сделал это не только из-за того, что они вылечили меня, а из-за того, что мне здесь нравится, меня устраивает и система, и тренерский процесс, и тренерский штаб, никаких вопросов здесь быть не могло", - отметил хоккеист.

Якупову 27 лет, в 2012 году он был выбран под общим первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом "Эдмонтон". В прошедшем сезоне Якупов принял участие в 37 матчах регулярного чемпионата, забросил семь шайб и отдал девять голевых передач. В сезоне-2020/21 "Авангард" впервые в истории стал победителем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии московский ЦСКА со счетом 4:2.