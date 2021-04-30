Легкоатлеты Сидорова и Иванюк начнут летний сезон 28 мая этапом Бриллиантовой лиги в Дохе

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова и обладатель бронзовой медали того же турнира в прыжках в высоту Илья Иванюк, получившие в пятницу нейтральный статус, начнут летний международный сезон 28 мая на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсменов Павел Воронков.

30 апреля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла решение о допуске четырех российских легкоатлетов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Речь идет о трехкратной чемпионке мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене, Сидоровой, Иванюке и прыгунье с шестом Аксане Гатауллиной.

"Я очень рад, что процесс пошел, - признался Воронков. - Что касается Сидоровой и Иванюка, уже получивших допуск, то они должны начать летний сезон 28 мая на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе".

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации. В 2021 году статус, дающий право выступать на крупных международных турнирах (Олимпийских играх, молодежном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более 10 спортсменов без права замены. На остальных международных соревнованиях количество участвующих в них нейтральных легкоатлетов из России не ограничивается.