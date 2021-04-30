КХЛ утвердила механизм аренды игроков

"Механизм предусматривает возможность приема четырех хоккеистов и передачи не более четырех хоккеистов для каждого клуба, из которых не более трех в возрасте до 22 лет и не более одного в возрасте до 24 лет", - поясняет пресс-служба лиги. Отмечается, что брать в аренду более двух хоккеистов из одного клуба запрещено.

Арендное соглашение можно заключать в период с 1 мая по 27 декабря на срок до конца текущего сезона при условии наличия действующего контракта сроком на два и более сезона, включая текущий. Клуб, принявший игрока, заключает отдельный контракт с указанием условий компенсации за его досрочное расторжение. Арендованный хоккеист может быть заявлен за любую команду нового клуба, может перемещаться между его командами. В случае наличия в соглашении только ставки основной команды при перемещении хоккеиста в команду Высшей хоккейной лиги заработная плата выплачивается ему в полном объеме в соответствии с условиями заключенного контракта.

С момента основания лиги (сезона-2008/09) аренда игроков в КХЛ была запрещена. Но по регламенту клубы могли проводить обмены хоккеистов на денежную компенсацию, которые зачастую являлись де-факто скрытой арендой.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2021/22 стартует 1 сентября матчем за Кубок открытия между финалистами прошедшего розыгрыша Кубка Гагарина - московским ЦСКА и омским "Авангардом".