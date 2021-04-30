Менеджер Ласицкене: вопрос участия в британском этапе Бриллиантовой лиги почти решен

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Вопрос участия чемпионки мира и Европы в прыжках в высоту Марии Ласицкене 23 мая в этапе Бриллиантовой лиги в британском Гейтсхеде практически решен. Об этом ТАСС сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

30 апреля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла решение о допуске четырех российских легкоатлетов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Речь идет о Ласицкене, чемпионке мира в прыжках с шестом Анжелике Сидоровой, бронзовом призере чемпионата мира в прыжках в высоту Илье Иванюке и прыгунье с шестом Аксане Гатауллиной.

"Первый старт Марии будет 23 мая на этапе Бриллиантовой лиги в Гейтсхеде, - сказала Назарова. - Британцы прислали приглашение на турнир раньше, чем Мария получила нейтральный статус, поэтому на оформление въездной визы все документы уже подала в срок. Думаю, вопрос ее участия в этом турнире практически решен".

Первоначально Ласицкене планировала открыть сезон на турнире в германском Дессау 21 мая, однако, как сказала менеджер, она приняла решение отказаться от участия в этих соревнованиях. "Мы не пришли к консенсусу с организаторами", - сказала Назарова.

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации. Статус, дающий право выступать на крупных международных турнирах (в 2021 году это Олимпийские игры, молодежный чемпионат Европы, чемпионаты и первенства мира по отдельным видам), могут получить не более 10 спортсменов без права замены. На остальных международных соревнованиях количество участвующих в них нейтральных легкоатлетов из России не ограничивается.