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Евро-2020

Координационный совет по чемпионату Европы в Петербурге подтвердил посещаемость в 50%

Гендиректор российской части оргкомитета турнира Алексей Сорокин отметил, что при возможном улучшении эпидемиологической ситуации будет прорабатываться вопрос о потенциальном увеличении вместимости стадиона

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Координационный совет по подготовке к матчам чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге подтвердил, что все игры турнира в российском городе смогут посетить 50% болельщиков от общего количества стадиона. Об этом ТАСС сообщил гендиректор российской части оргкомитета Алексей Сорокин.

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Изначально Санкт-Петербург должен был принять четыре матча турнира. В связи с отказом Дублина запланированные в столице Ирландии встречи группы Е перенесены в Петербург. Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь встреч: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.

"По итогам заседания координационного совета по подготовке и проведению в России чемпионата Европы по футболу была подтверждена вместимость стадиона "Санкт-Петербург" на матчи Евро - 50% зрителей на семь матчей турнира. При возможном улучшении эпидемиологической ситуации в России и Санкт-Петербурге мы будем прорабатывать с УЕФА [Союзом европейских футбольных ассоциаций] вопрос о потенциальном увеличении вместимости стадиона", - сказал Сорокин.

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