Получивший нейтральный статус прыгун Иванюк заявил, что готов выйти на старт хоть сейчас

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Илья Иванюк, получивший право выступать на международных турнирах, готов выйти на старт уже сейчас. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

30 апреля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла решение о допуске четырех российских легкоатлетов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Речь идет об Иванюке, трехкратной чемпионке мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене, чемпионке мира в прыжках с шестом Анжелике Сидоровой и прыгунье с шестом Аксане Гатауллиной.

"Конечно, я рад тому, что получил нейтральный статус. Пока все идет по плану, первый международный старт у меня запланирован в Дохе 28 мая (этап Бриллиантовой лиги - прим. ТАСС). Но вообще, я готов хоть сейчас идти выступать", - признался Иванюк.

"Сейчас я тренируюсь у себя дома в Смоленске, только что вернулся с очередной тренировки. Со здоровьем все в порядке. Во вторник у меня была контрольная тренировка, которая прошла в рамках местных соревнований. Я там прыгнул на 2,24 метра", - добавил спортсмен.

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации. В 2021 году статус, дающий право выступать на крупных международных турнирах (Олимпийских играх, молодежном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более 10 спортсменов без права замены. На остальных международных соревнованиях количество участвующих в них нейтральных легкоатлетов из России не ограничивается.