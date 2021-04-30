"Монако" обыграл УНИКС и впервые стал победителем баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 30 апреля. Российский баскетбольный клуб УНИКС на своей площадке со счетом 83:86 уступил представляющему чемпионат Франции "Монако" во втором матче финала Еврокубка. Встреча прошла в Казани в присутствии 5 250 зрителей.

Богачев: баскетболисты УНИКСа слишком рано поверили в успех в финале Еврокубка с "Монако"

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий "Монако" Роб Грэй, в активе которого 25 очков. В составе казанской команды больше всех очков набрал форвард Джон Браун (16), на счету которого 10 подборов.

Счет в серии до двух побед стал 2-0. "Монако" впервые в истории стал победителем Еврокубка.

УНИКС в четвертьфинале победил российский "Локомотив-Кубань" (2-1 в серии), а в полуфинале переиграл итальянский "Виртус" (2-1). "Монако" в плей-офф выиграл у черногорской "Будучности" (2-1) и испанской "Гран-Канарии" (2-0).

Еврокубок является вторым по силе европейским клубным турниром после Евролиги. Самым титулованным клубом является испанская "Валенсия" (4 победы). УНИКС выигрывал турнир в сезоне-2010/11, а также выходил в финал в сезоне-2013/14.