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Баскетбольные еврокубки

"Монако" обыграл УНИКС и впервые стал победителем баскетбольного Еврокубка

Казанская команда уступила во втором матче финальной серии со счетом 83:86
Главный тренер "Монако" Звездан Митрович EPA-EFE/Georgia Panagopoulou
Описание
Главный тренер "Монако" Звездан Митрович
© EPA-EFE/Georgia Panagopoulou

ТАСС, 30 апреля. Российский баскетбольный клуб УНИКС на своей площадке со счетом 83:86 уступил представляющему чемпионат Франции "Монако" во втором матче финала Еврокубка. Встреча прошла в Казани в присутствии 5 250 зрителей.

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Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий "Монако" Роб Грэй, в активе которого 25 очков. В составе казанской команды больше всех очков набрал форвард Джон Браун (16), на счету которого 10 подборов.

Счет в серии до двух побед стал 2-0. "Монако" впервые в истории стал победителем Еврокубка.

УНИКС в четвертьфинале победил российский "Локомотив-Кубань" (2-1 в серии), а в полуфинале переиграл итальянский "Виртус" (2-1). "Монако" в плей-офф выиграл у черногорской "Будучности" (2-1) и испанской "Гран-Канарии" (2-0).

Еврокубок является вторым по силе европейским клубным турниром после Евролиги. Самым титулованным клубом является испанская "Валенсия" (4 победы). УНИКС выигрывал турнир в сезоне-2010/11, а также выходил в финал в сезоне-2013/14.

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