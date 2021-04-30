Женская сборная России завоевала золото чемпионата Европы по прыжкам на батуте

СОЧИ, 30 апреля. /ТАСС/. Женская сборная России в составе Яны Лебедевой, Сусаны Кочесок, Анны Корнетской и Яны Павловой заняла первое место в командных соревнованиях на чемпионате Европы по прыжкам на батуте. Соревнования проходят в Сочи.

Россиянки показали результат 165,470 балла. Второе место заняла команда Белоруссии (159,550), третьими стали представительницы Франции (157,515).

В мужских соревнованиях российская команда в составе Михаила Мельника, Сергея Азаряна, Никиты Федоренко и Андрея Юдина заняла четвертое место с результатом 166,305 балла. Победу одержала сборная Белоруссии (183,805), второе место заняла команда Португалии (175,470), третьими стали французы (175,425).

Чемпионат Европы проходит в Сочи с 29 апреля и завершится 2 мая. Турнир не является квалификационным на Олимпиаду в Токио.