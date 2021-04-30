Брагин допустил, что кто-то из игроков "Авангарда" может появиться в сборной России

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Игроки "Авангарда", ставшего обладателем Кубка Гагарина в среду, могут появиться в составе сборной России по хоккею. Об этом журналистам рассказал главный тренер национальной команды Валерий Брагин.

На данный момент ни один хоккеист омичей не был вызван в сборную России, в то время как из уступившего в финале ЦСКА вызваны пять игроков.

"Штаб всегда думает обо всех кандидатах, мы анализируем, могут и из "Авангарда" появиться", - сказал Брагин.

В матче Евровызова россияне в Швейцарии уступили хозяевам со счетом 1:3. "Создали немало моментов, не использовали свои шансы. Работаем дальше, смотрим по кандидатам. Швейцарцы выглядели посвежее, что касается второго матча, то какие-то изменения будут, надо проанализировать", - отметил тренер.

Второй матч команд пройдет также в Швейцарии 1 мая.