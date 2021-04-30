Привалова уверена, что в ближайшее время допуск получат и другие российские легкоатлеты

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова уверена, что в ближайшее время вслед за Марией Ласицкене, Анжеликой Сидоровой, Ильей Иванюком и Аксаной Гатауллиной допуск для участия в международных стартах получат и другие российские легкоатлеты. Об этом Привалова рассказала ТАСС.

30 апреля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла решение о допуске четырех российских легкоатлетов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Речь идет о трехкратной чемпионке мира в прыжках в высоту Ласицкене, чемпионке мира в прыжках с шестом Сидоровой, бронзовом призере чемпионата мира в прыжках в высоту Иванюке и прыгунье с шестом Гатауллиной.

"Решение о допуске до международных стартов четырех российских легкоатлетов стало для нас очень хорошей новостью, - призналась Привалова. - Мы очень ждали этого момента, ведь это были первые спортсмены, которые подавали заявки на нейтральный статус. Я уверена, что это только первый шаг World Athletics и совсем скоро право выступать на международных турнирах получат и другие наши спортсмены".

"Но уже сейчас можно говорить, что Олимпийские игры в Токио стали для российских легкоатлетов куда ближе, так как получение нейтрального статуса было одним из главных условий участия в этих соревнованиях", - отметила собеседница ТАСС.

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации. Статус, дающий право выступать на крупных международных турнирах (в 2021 году это Олимпийские игры, молодежный чемпионат Европы, чемпионаты и первенства мира по отдельным видам), могут получить не более 10 спортсменов без права замены. На остальных международных соревнованиях количество участвующих в них нейтральных легкоатлетов из России не ограничивается.