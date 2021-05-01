"Бостон" обыграл "Сан-Антонио" в матче НБА. Тейтум набрал 60 очков

ТАСС, 1 мая. "Бостон" со счетом 143:140 в овертайме обыграл "Сан-Антонио" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал форвард "Бостона" Джейсон Тейтум, набравший 60 очков, его одноклубник Маркус Смарт оформил дабл-дабл (10 очков + 12 передач). В составе "Сан-Антонио" дабл-даблы на счету форварда Демара Дерозана (30 очков + 14 передач) и центрового Якоба Пелтли (15 очков + 10 подборов).
WHAT A NIGHT FOR TATUM— NBA TV (@NBATV) May 1, 2021
He drops a career-high 60 PTS as the Celtics erase a 32-point deficit to beat the Spurs! pic.twitter.com/iyLaiU0wBG
Тейтум набрал 50 и более очков второй раз за сезон - это первый подобный случай в истории "Бостона". 10 апреля форвард оформил дабл-дабл (53 очка + 10 подборов) в игре против "Миннесоты" (145:136 ОТ). Также 60 набранных очков - повторение рекорда клуба, установленного трехкратным чемпионом НБА в составе "Бостона" Ларри Бёрдом 12 марта 1985 года в матче против "Атланты" (126:115). "Бостон" стал второй командой в истории НБА, которая выиграла матч регулярного чемпионата, уступая после второй четверти с разницей в 29 и более очков.
"Бостон" занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 34 победами в 64 матчах. "Сан-Антонио" идет девятым в таблице Западной конференции, выиграв 31 игру из 62. Следующий матч "Бостон" проведет 3 мая дома против "Портленда", "Сан-Антонио" в тот же день сыграет на своей площадке с "Филадельфией".