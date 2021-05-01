Владимир Воробьев стал главным тренером клуба КХЛ "Амур"

ТАСС, 1 мая. Владимир Воробьев назначен на пост главного тренера хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур". Об этом сообщает пресс-служба команды.

О сроке действия контракта 48-летнего россиянина не сообщается. Ранее Воробьев возглавлял московское "Динамо", а также работал в тренерском штабе команды под руководством Владимира Крикунова. В качестве игрока выступал за череповецкий "Металлург" (сейчас - "Северсталь"), "Динамо", "Ак Барс", "Салават Юлаев", а также клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Эдмонтон".

Сезон-2020/21 "Амур" закончил на десятом месте Восточной конференции и не попал в плей-офф. Командой руководил Сергей Светлов.