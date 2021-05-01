"Трактор" объявил об уходе десяти хоккеистов

ТАСС, 1 мая. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор" объявил о прекращении сотрудничества с десятью игроками в связи с истечением контрактов. Об этом сообщает пресс-служба челябинской команды.

"Трактор" покинули защитники Денис Бодров, Олег Евенко и Дмитрий Огурцов, нападающие Александр Авцин, Даниил Ильин, Руслан Карлин, Ярослав Косов, Максим Майоров, Понтус Оберг и Игорь Полыгалов.

Швед Оберг провел дебютный сезон в КХЛ, он принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, забросил 10 шайб и отдал 13 голевых передач.

"Трактор" вышел в плей-офф по итогам регулярного чемпионата прошедшего сезона и потерпел поражение в серии 1/8 финала от "Салавата Юлаева" со счетом 1:4.