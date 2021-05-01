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КХЛ

Хоккеисты Да Коста и Доус покинули "Ак Барс"

Также клуб объявил об уходе еще семи хоккеистов
Стефан Да Коста Александр Щербак/ТАСС
Описание
Стефан Да Коста
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 1 мая. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" объявил об уходе нападающих Стефана Да Косты и Найджела Доуса. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Также "Ак Барс" покинули вратари Станислав Галиев и Адам Рейдеборн, защитники Андрей Педан и Микаэль Викстранд, нападающие Виктор Тихонов, Патрис Кормье и Харри Песонен.

Француз Да Коста принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, забросил 28 шайб и отдал 33 голевые передачи, на счету представителя Казахстана Доуса 61 матч и 49 (26 голов + 23 голевые передачи) очков.

"Ак Барс" вышел в плей-офф по итогам регулярного чемпионата, выиграв Восточную конференцию. В плей-офф казанский клуб потерпел поражение от омского "Авангарда" в полуфинальной серии со счетом 3-4.

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