Шубенков открыл летний сезон участием в легкоатлетической эстафете в Барнауле

ТАСС, 1 мая. Сергей Шубенков, специализирующийся в беге 110 метров с барьерами, принял участие в 65-й легкоатлетической эстафете, которая прошла в Барнауле. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

Соревнования стали первыми для 30-летнего Шубенкова в летнем сезоне. Также в эстафете приняла участие чемпионка России в беге на 400 м Полина Миллер.

Более 1 200 человек из 95 команд приняли участие в соревнованиях, которые прошли в центре города. В мужской и женской эстафетах лучшими в абсолютном зачете стали воспитанники Алтайского училища олимпийского резерва. Среди вузов победителями стали девушки БЮИ и парни АлтГПУ, среди - спортсмены из Каменского педагогического колледжа в обоих зачетах.

Шубенков является чемпионом мира (2015) и Европы (2012, 2014) в беге на 110 м барьерами. На чемпионате мира 2019 года в Дохе спортсмен стал обладателем серебряной награды.