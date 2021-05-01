Плющенко объявил об окончании сотрудничества с Трусовой

ТАСС, 1 мая. Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию россиянка Александра Трусова покинула тренировочную группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко по окончании контракта. Об этом Плющенко сообщил на своей странице в Instagram .

"С замечательной Сашей Трусовой мы прошли очень плодотворный сезон, выиграли два этапа Кубка России, бронзу чемпионатов России и мира. Это был сложный сезон для всех нас. 1 мая наш контракт закончился, и по обоюдному желанию сторон мы его продлевать не стали, - написал Плющенко. - От нас Александра уезжает на белом коне с бронзовой медалью чемпионата мира на шее и с приличным счетом на банковской карте, а также с восстановленным после пандемии арсеналом из пяти четверных прыжков".

По словам Плющенко, Трусова продолжит работу под руководством Тутберидзе. "Сашу отпускаем обратно и надеемся, что все обещания, которые ей даны "старой-новой" школой, будут в будущем перед ней выполнены", - добавил он.

Трусовой 16 лет, она является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы и финала серии Гран-при, победительницей двух этапов Гран-при и серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов России.