Призер Олимпиады бобслеист Селиверстов вошел в тренерский штаб хоккейного "Автомобилиста"

ТАСС, 1 мая. Бывший российский бобслеист Алексей Селиверстов стал тренером по общей физической подготовке клуба Континентальной хоккейной лиги "Автомобилист". Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургской команды.

Ранее помощником главного тренера "Автомобилиста" Билла Питерса стал бывший наставник "Сибири" Николай Заварухин. По информации клуба, состав тренерского штаба полностью укомплектован.

Селиверстову 44 года, он является серебряным призером Олимпийских игр 2006 года в Турине среди экипажей бобов-четверок, а также серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира. Также в составе экипажа Александра Зубкова он дважды стал обладателем Кубка мира. По завершении карьеры он работал тренером по общей физической подготовке в хоккейных клубах "Торос" (Нефтекамск), "Салават Юлаев" (Уфа), "Югра" (Ханты-Мансийск) и "Витязь" (Подольск).