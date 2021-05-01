Тарасова: смена тренера только положительно повлияет на подготовку Трусовой к Олимпиаде

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Смена тренера положительно повлияет на подготовку бронзового призера чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Александрой Трусовой к предстоящим Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

В субботу двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко на своей странице в Instagram сообщил о прекращении сотрудничества с фигуристкой по окончании контракта. По словам Плющенко, Трусова продолжит работу под руководством Этери Тутберидзе.

"Она же уходит к Этери Георгиевне. Как это может повлиять на ее подготовку? Только положительно, потому что они с Этери Георгиевной работали много лет, а с Плющенко только некоторое время", - сказала Тарасова.

Трусова является воспитанницей Этери Тутберидзе, группу которой она покинула в мае прошлого года, перейдя к Плющенко.

Трусовой 16 лет, она является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы и финала серии Гран-при, победительницей двух этапов Гран-при и серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов России.