Федерация фигурного катания России не получала информации по уходу Трусовой от Плющенко

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не получала информации по уходу бронзового призера чемпионатов мира и Европы Александры Трусовой из тренировочной группы Евгения Плющенко. Об этом сообщил ТАСС президент ФФККР Александр Горшков.

В субботу Плющенко сообщил в Instagram, что Трусова покинула его тренировочную группу по окончании контракта. По его словам, фигуристка продолжит работу под руководством Этери Тутберидзе.

"Я об этом еще не слышал. Вы же знаете, что это должна быть официальная процедура", - сказал Горшков.

Трусова является воспитанницей Этери Тутберидзе, группу которой она покинула в мае прошлого года, перейдя к Плющенко.

Трусовой 16 лет, она является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы и финала серии Гран-при, победительницей двух этапов Гран-при и серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов России.