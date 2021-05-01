Роднина: команде Тутберидзе нужно иметь хорошего психолога для работы с фигуристами

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Команде Этери Тутберидзе необходимо иметь серьезного психолога, который будет работать со спортсменами и их родителями. Такое мнение ТАСС высказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

В субботу двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко на своей странице в Instagram сообщил о прекращении сотрудничества с Александрой Трусовой по окончании контракта. По его словам, фигуристка продолжит работу под руководством Этери Тутберидзе. Официального подтверждения возвращения спортсменки к Тутберидзе еще не было.

"Не могу сказать, как это повлияет на ее подготовку, я не знаю причину ухода, - сказала Роднина. - Меня в целом немного напрягают такие решения - пришли, ушли. Значит, команде Тутберидзе надо что-то делать с этим и кроме хореографа и второго тренера надо иметь и серьезного психолога, который будет работать и со спортсменами, и с их родителями. Потому что девочки все молоденькие, понятно, что они такие решения без согласования и обсуждения с родителями не принимают".

Трусова является воспитанницей Этери Тутберидзе, группу которой она покинула в мае прошлого года, перейдя к Плющенко.

Трусовой 16 лет, она является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы и финала серии Гран-при, победительницей двух этапов Гран-при и серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов России.