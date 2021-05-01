Ильиных и Полякова не смогли завоевать олимпийскую лицензию в прыжках в воду

ТАСС, 1 мая. Россиянки Кристина Ильиных и Мария Полякова заняли седьмое место в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на Кубке мира в Токио и не смогли завоевать для России лицензию на участие в Олимпийских играх. Россиянки показали результат 272,94 балла.

Победу одержали китаянки Яньи Чан и Ивэнь Чэнь, которые набрали 317,16 балла. Второе место заняли канадки Мелисса Ситрини-Больё и Дженнифер Абель (289,98), третьими стали итальянки Елена Бертокки и Кьяра Пеллакани (283,77).

Олимпийские лицензии достались сборным Италии, Германии, США и Великобритании, которые заняли с третьего по шестое место на Кубке мира, так как команды Китая и Канады сумели завоевать путевки ранее.

Кубок мира в Токио проходит с 1 по 6 мая. Турнир является последним среди квалификационных в преддверии Олимпийских игр, которые пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

26-летняя Ильиных является бронзовым призером мирового первенства (2017) в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, также на ее счету одна золотая (2017), две серебряные (2014, 2015) и три бронзовые (2015, 2016, 2018) медали чемпионатов Европы.

Поляковой 23 года, она становилась чемпионкой Европы в прыжках с метрового трамплина (2018), также на ее счету золото и серебро Европейских игр 2015 года.