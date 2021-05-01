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Фигурное катание

Лайшев после ухода Трусовой от Плющенко заявил, что все должны учиться в родной школе

Фигуристка возвращается к Этери Тутберидзе
Директор "Самбо-70" Ренат Лайшев Александр Щербак/ТАСС
Описание
Директор "Самбо-70" Ренат Лайшев
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Все спортсмены должны учиться в родной школе, где потрачены силы и любовь. Такое мнение ТАСС после ухода фигуристки Александры Трусовой из тренировочной группы Евгения Плющенко высказал директор "Самбо-70" Ренат Лайшев.

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В субботу Плющенко сообщил в Instagram, что Трусова покинула его тренировочную группу по окончании контракта. По его словам, фигуристка продолжит работу под руководством Этери Тутберидзе в школе "Самбо-70".

"Мое мнение такое: все должны учиться в своей родной школе, где потрачены силы, любовь, финансы, отношения, - сказал Лайшев. - Моя задача как директора беречь всех ребят большой семьи "Самбо-70" во всех видах спорта, а там у нас доверительные отношения с тренерами, пусть они сами решают. У нас много великих тренеров, которые работают во многих видах спорта, им флаг в руки. Поэтому и много чемпионов мира и Европы, Олимпийских игр вышли из школы".

Трусова является воспитанницей Этери Тутберидзе, группу которой она покинула в мае прошлого года, перейдя к Плющенко.

Трусовой 16 лет, она является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы и финала серии Гран-при, победительницей двух этапов Гран-при и серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов России.

Теги
Фигурное катаниеПлющенко, Евгений Викторович
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