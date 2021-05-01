Капитан сборной России по хоккею Шипачев пропустит второй матч против швейцарцев

ТАСС, 1 мая. Нападающий сборной России по хоккею Вадим Шипачев пропустит второй матч Евровызова против команды Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

Капитан пройдет плановые восстановительные процедуры и возобновит тренировки с командой 4 мая.

В первом матче с командой Швейцарии, который прошел в пятницу, россияне уступили со счетом 1:3. Вторая встреча сборных России и Швейцарии состоится в субботу (начало - 18:45 мск). Оба матча являются этапом подготовки национальной команды к чемпионату мира, который пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. С 13 по 16 мая сборная России выступит на заключительном этапе Евротура - Чешских играх.

Евровызов - ежегодный международный турнир, в котором принимают участие сборные 12 стран. Соревнования проходят в формате спаренных матчей с 2011 года. Игры Евровызова традиционно проходят в апреле и служат этапом подготовки к чемпионату мира.