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Футбол в России

Футболист Мевля покинет "Сочи" в июне

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 28 матчах за "Сочи" во всех турнирах и забил три гола
Миха Мевля Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Миха Мевля
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Словенский футболист Миха Мевля покинет клуб Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" по окончании контракта в июне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе агентства, которое ведет дела словенца.

Контракт Мевли с "Сочи" действует до 30 июня.

"На данный момент сложно сказать, где Мевля продолжит карьеру. Постараемся сделать выбор, построенный как на спортивной составляющей, так и финансовой", - сообщили в агентстве.

Мевле 30 лет, в нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах за "Сочи" во всех турнирах и забил три гола.

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