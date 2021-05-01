Авербух считает, что переход в группу к Тутберидзе может пойти на пользу Трусовой

В субботу Евгений Плющенко сообщил в Instagram, что Трусова покинула его тренировочную группу по окончании контракта. По его словам, фигуристка продолжит работу под руководством Этери Тутберидзе.

"Я могу сказать только о том, о чем говорил не единожды, что спортсменки, выращенные в школе "Хрустального", максимальный результат могут показать именно в школе "Хрустального", - сказал Авербух. - Это показывает практика, если вы проанализируете всех, кто уходил из школы "Хрустального", то [у них] не получалось. Думаю, что это тоже может пойти на пользу, как возвращение [Алены] Косторной".

"Я думаю, что конкуренция у нас колоссальная, в женском одиночном катании шесть девочек, если не больше, претендуют на три [олимпийские] путевки. Новость действительно громкая. Нашим делом остается только смотреть", - добавил Авербух.

Трусова является воспитанницей Этери Тутберидзе, группу которой она покинула в мае прошлого года, перейдя к Плющенко. 6 марта стало известно, что Косторная вернулась в группу Тутберидзе после ухода к Плющенко 31 июля 2021 года.

Трусовой 16 лет, она является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы и финала серии Гран-при, победительницей двух этапов Гран-при и серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов России.