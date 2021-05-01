Бестемьянова: Трусова у Плющенко не смогла добиться результата, о котором мечтала

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Трусова под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко не смогла добиться результата, ради которого переходила в его группу. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

1 мая истек контракт Трусовой с Плющенко, стороны после года совместной работы решили не продлевать соглашение. Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы, по словам Плющенко, вернулась в группу Этери Тутберидзе.

"Если бы я в свое время собралась рассматривать переход от Татьяны Анатольевны [Тарасовой] к другому тренеру, то это было бы подобно самоубийству. Надо было иметь очень весомые аргументы, которые, наверное, у Саши Трусовой тогда были. Но психологически уйти от успешного тренера очень трудно", - сказала Бестемьянова.

"Не было и результата, о котором она мечтала. Она ушла, потому что была третьей, но в итоге к тому же и пришла. Стабильности в четверных она не приобрела, как и того, чего все очень ждали - одухотворенности программ. Как была погоня за четверными, так она и осталась", - заметила она.

Трусовой 16 лет, бронзу чемпионата мира 2021 года в Стокгольме она завоевала под руководством Плющенко. Также на ее счету третье место на чемпионате Европы и в финале серии Гран-при.