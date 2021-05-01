Матыцин выразил соболезнования семьям юных баскетболисток, погибших в аварии

Что известно о столкновении автобуса с детьми и "Камаза" в Ставропольском крае

В Ставропольском крае на федеральной трассе Астрахань - Ставрополь в пятницу произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 18 жителей Волгоградской области, погибли пятеро детей. В микроавтобусе находились 18 детей из баскетбольной команды девушек профильной спортивной школы №2 из Волгограда. Они направлялись в Черкесск на соревнования, как заявили в Волгоградской областной федерации баскетбола, поездка не была согласована.

"От имени министерства спорта и себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким юных баскетболисток - воспитанниц спортивной школы олимпийского резерва №2 Волгограда, погибших в автокатастрофе на Ставрополье. Мы разделяем с вами горечь и боль от этой тяжелой, невосполнимой утраты. Также мы адресуем искренние слова поддержки и сочувствия семьям детей, получивших травмы в этой страшной аварии. Убежден, что в настоящее время прикладываются все усилия, чтобы спасти жизни и здоровье пострадавших, мы желаем всем скорейшего выздоровления", - сказал Матыцин.

Сообщается, что по поручению министра в Ставрополе в настоящее время работает представитель Минспорта России, директор Департамента спорта высших достижений Алексей Морозов.