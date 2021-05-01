Мечты не сбываются. Трусова вернулась к Тутберидзе, оставив Плющенко без звезд

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко 1 мая - в международный День весны и труда - объявил о прекращении сотрудничества с Александрой Трусовой. Фигуристка, проработав год под руководством начинающего тренера, возвращается в группу к воспитавшей ее Этери Тутберидзе.

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У Плющенко Трусова так и осталась в роли третьего номера российского (равно как и мирового) женского одиночного катания. На главном турнире сезона - чемпионате мира в Стокгольме - она еще и пропустила вперед Елизавету Туктамышеву, при том, что в арсенале опытной фигуристки не было ни одного четверного прыжка (из элементов ультра-си Туктамышева исполнила только тройной аксель), в то время как Трусова является рекордсменкой мира по числу четверных - на том же чемпионате мира в произвольной программе их у нее было пять. Короткую программу на турнире она сорвала, заняв промежуточное 12-е место. Следующий сезон будет олимпийским, а конкуренция только обострится: на взрослой международной арене должна дебютировать Камила Валиева, которая уже обошла Трусову на чемпионате России. По всей видимости, в такой ситуации родители 16-летней фигуристки посчитали, что для сохранения надежд на олимпийскую награду надо держаться за человека, который способен ее обеспечить, - Тутберидзе. Разговоры о скором возвращении Трусовой ходили весь апрель, однако Плющенко и его жена Яна Рудковская на подобные сообщения реагировали довольно остро, отметая такой вариант. Проигранная битва Теперь они были вынуждены ограничиться заявлением и отказаться от дальнейших комментариев. Понимая, что новость всколыхнет информационное поле, в прощании прозвучало несколько эмоциональных фраз. И понятно почему: расставание бьет по имиджу Плющенко и его академии - пришлось делать удары на упреждение. "От нас Александра уезжает на белом коне, с бронзовой медалью чемпионата мира на шее и с приличным счетом на банковской карте, а также с восстановленным после пандемии арсеналом из пяти четверных прыжков!" - подчеркнул Плющенко.

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И следом сделал отсылку к предыдущему имиджевому удару - расставанию с чемпионкой Европы Аленой Косторной, которая тоже вернулась к Тутберидзе. "Надеемся, в будущем ей [Трусовой] не придется давать унизительные интервью с элементами раскаяния телевизионным каналам. Тут уж точно не тот случай", - заметил Плющенко, намекая на извинения, которые принесла Косторная Тутберидзе за свой побег. Плющенко остался в незавидном положении - в борьбе с Тутберидзе (спортивной и медийной) он потерпел поражение: не воспитал собственных звезд и потерял тех, кого переманил. Понимая, что в инфополе его не ждет ничего хорошего, чемпиону только и осталось, что саркастически заметить: "Как сложится ее спортивная карьера в будущем, знают только Господь Бог, наши всезнающие хейтеры и уважаемые эксперты по списку". "Как это может повлиять на ее подготовку? Только положительно, потому что они с Этери Георгиевной работали много лет, а с Плющенко только некоторое время", - сказала Татьяна Тарасова. Поделился мнением и олимпийский призер, хореограф Илья Авербух. "Я могу сказать только о том, о чем говорил не единожды: спортсменки, выращенные в школе "Хрустального", максимальный результат могут показать именно в школе "Хрустального", - сказал Авербух. - Это показывает практика, если вы проанализируете всех, кто уходил из школы "Хрустального", то [у них] не получалось. Думаю, что это тоже может пойти на пользу, как возвращение [Алены] Косторной". "Я думаю, что конкуренция у нас колоссальная, в женском одиночном катании шесть девочек, если не больше, претендуют на три [олимпийские] путевки. Новость действительно громкая. Нашим делом остается только смотреть", - добавил он. Менеджер, еще не тренер Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова указала на отсутствие прогресса в результатах Трусовой под руководством Плющенко.