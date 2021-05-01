Агент Мозгова заявил, что центровой хочет помочь сборной России в олимпийской квалификации

МОСКВА, 1 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Центровой Тимофей Мозгов возвращается в привычную форму, у него есть желание помочь сборной России в квалификационном турнире к Олимпиаде. Такое мнение ТАСС высказал агент игрока Станислав Рыжов.

Олимпийский отборочный турнир пройдет с 29 июня по 4 июля. Россияне будут играть в хорватском Сплите, где в группе А встретятся с командами Мексики и Германии.

"Тима очень хочет помочь сборной России в олимпийской квалификации, а будет он в команде или нет - это вопрос к его форме и к тренерскому штабу - Базаревичу и Панову. Но лично я настроен оптимистично", - сказал Рыжов.

12 апреля Мозгов провел первую игру после длительного восстановления от травмы, выйдя на паркет в составе "Химок" в матче против "Енисея".

"Тимофей еще далек от своих оптимальных кондиций. В игре против "Енисея" он показал процентов 20 от своих возможностей, в следующем матче против "Нижнего" было уже получше, и он продолжает прибавлять. Понятно, что тяжело после долгой паузы, но у Мозгова огромное желание, которое помогает ему возвращаться в привычную форму. Сейчас Тимофей помогает клубу, а клуб помогает нам", - добавил Рыжов.

До игры с "Енисеем" Мозгов выходил на паркет в официальном матче 2 июля 2018 года - в составе сборной России в квалификационном матче Кубка мира - 2019 против команды Франции.