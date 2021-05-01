Кириленко: Мозгов усилит баскетбольную сборную в квалификации Олимпиады, если будет здоров

МОСКВА, 1 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Центровой Тимофей Мозгов станет серьезным усилением для сборной России в квалификационном турнире к Олимпиаде, если будет здоров и в хорошей форме. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Олимпийский отборочный турнир пройдет с 29 июня по 4 июля. Россияне будут играть в хорватском Сплите, где в группе А встретятся с командами Мексики и Германии.

"Конечно, Мозгов может помочь сборной. Когда у тебя есть игрок ростом 216 см с таким опытом, это усиление, если он в кондициях, - сказал Кириленко. - У него были серьезные травмы, и поэтому есть определенные сложности. Это больше от него зависит, насколько Тима сумеет быть в отличной форме. Для многих ветеранов, и Мозгов среди них, это будет одна из последних возможностей сыграть за национальную команду и помочь попасть на Олимпиаду".

12 апреля Мозгов провел первую игру после длительного восстановления от травмы, выйдя на паркет в составе "Химок" в матче против "Енисея". До игры с "Енисеем" Мозгов принимал участие в официальном матче 2 июля 2018 года - в составе сборной России в квалификационном матче Кубка мира - 2019 против команды Франции.