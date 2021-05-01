Самый ценный игрок плей-офф КХЛ Толчинский вызван в сборную России

ТАСС, 1 мая. Самый ценный игрок плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающий "Авангарда" Сергей Толчинский вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Толчинский в завершившемся розыгрыше Кубка Гагарина забросил шесть шайб, в том числе победную в заключительном матче финальной серии с ЦСКА (1:0). Также на счету 26-летнего форварда 14 результативных передач в плей-офф. В регулярном чемпионате он в 51 игре забросил 15 шайб и сделал 31 голевую передачу. "Авангард" впервые в истории завоевал Кубок Гагарина.

Сообщается, что Толчинский присоединится к национальной команде 3 мая. Также пресс-служба ФХР проинформировала о том, что защитник "Авангарда" Дамир Шарипзянов по состоянию здоровья вынужден будет пропустить месяц и не прибудет в расположение сборной России.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России попала в группу А с командами Белоруссии, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании. С 13 по 16 мая сборная России выступит на заключительном этапе Евротура - Чешских играх.