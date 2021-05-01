Олич: травма Влашича может носить серьезный характер

ТАСС, 1 мая. Травма полузащитника ЦСКА Николы Влашича, которую он получил в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уфой" может носить серьезный характер. Об этом рассказал главный тренер армейцев Ивица Олич, комментарий которого приводит пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче чемпионата России по футболу

Встреча прошла в субботу в Москве и завершилась со счетом 1:1. Влашич из-за травмы не смог выйти на второй тайм.

"У Влашича проблема с коленом. Он думал, что может продолжить игру, но не смог. Завтра будет обследование. Возможно, травма серьезная", - сказал Олич.

Влашич в 25 встречах нынешнего чемпионата России забил 11 мячей и сделал пять голевых передач. ЦСКА с 47 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре армейцы 8 мая примут "Краснодар".