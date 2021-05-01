Хованцев поделился ожиданиями от работы биатлониста Логинова с новым тренером

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Группа биатлонного тренера Сергея Башкирова была создана специально под чемпиона мира Александра Логинова. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.
Во вторник было объявлено, что напарниками Логинова по группе Башкирова стали Василий Томшин, олимпийский призер Евгений Гараничев и чемпион мира Максим Цветков. Ряд источников сообщает, что кандидатуру Башкирова лоббировал личный тренер Логинова Александр Касперович, который с прошлого сезона возглавляет сборную Болгарии. До этого Касперович работал с командой Санкт-Петербурга, в которой до последнего времени работал Башкиров.
"Группа под руководством Сергея Башкирова создана специально под Логинова, - сказал Хованцев. - Думаю, что Башкиров будет управлять подготовкой. Да, [Касперович] может задавать направления подготовки, но полный контакт с командой будет за Башкировым".
"У него есть опыт работы, но не на таком уровне, поэтому задача будет непростой. Надо будет найти точки соприкосновения и повести спортсменов за собой, чтобы они соглашались с ним. Если он будет идти на поводу у спортсменов, то это будет не совсем верный путь", - добавил он.
Старшим тренером мужской сборной России остался Юрий Каминский. Логинов в минувшем сезоне с ним пересекался только во время соревнований, тренировался биатлонист по своему плану отдельно от национальной команды.
Следующий сезон будет олимпийским, Игры пройдут в феврале в Пекине. Хованцев считает, что слабые результаты в минувшем сезоне добавят Логинову мотивации при подготовке к новому сезону.