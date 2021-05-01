Хованцев поделился ожиданиями от работы биатлониста Логинова с новым тренером

Во вторник было объявлено, что напарниками Логинова по группе Башкирова стали Василий Томшин, олимпийский призер Евгений Гараничев и чемпион мира Максим Цветков. Ряд источников сообщает, что кандидатуру Башкирова лоббировал личный тренер Логинова Александр Касперович, который с прошлого сезона возглавляет сборную Болгарии. До этого Касперович работал с командой Санкт-Петербурга, в которой до последнего времени работал Башкиров.

"Группа под руководством Сергея Башкирова создана специально под Логинова, - сказал Хованцев. - Думаю, что Башкиров будет управлять подготовкой. Да, [Касперович] может задавать направления подготовки, но полный контакт с командой будет за Башкировым".

"У него есть опыт работы, но не на таком уровне, поэтому задача будет непростой. Надо будет найти точки соприкосновения и повести спортсменов за собой, чтобы они соглашались с ним. Если он будет идти на поводу у спортсменов, то это будет не совсем верный путь", - добавил он.

Старшим тренером мужской сборной России остался Юрий Каминский. Логинов в минувшем сезоне с ним пересекался только во время соревнований, тренировался биатлонист по своему плану отдельно от национальной команды.

Следующий сезон будет олимпийским, Игры пройдут в феврале в Пекине. Хованцев считает, что слабые результаты в минувшем сезоне добавят Логинову мотивации при подготовке к новому сезону.