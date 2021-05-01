Тансыккужина: инцидент с флагом может определить итог чемпионата мира по шашкам

ВАРШАВА, 1 мая. /ТАСС/. Действующая чемпионка мира по шашкам россиянка Тамара Тансыккужина, участвующая в Польше в очередном матче за мировую корону, настроена защитить титул, несмотря на инцидент с флагом, однако считает, что это событие может негативно отразиться на результате. Об этом она заявила в субботу в беседе с ТАСС после седьмого раунда.

В субботу партия в классические шашки длилась почти 4 часа. Победителя определить не удалось, поэтому вечером состоялась партия в быстрые шашки и блиц. Россиянка победила, завоевав дополнительные очки, но перевес пока на стороне соперницы - представительницы Польши Натальи Садовской.

"Настрой рабочий. Играем, разбираем, ищем варианты усиления игры", - сказала она. Однако, касаясь инцидента с флагом, спортсменка с сожалением отметила, что из-за этого были потеряны очки. "Они извинились, но очки потеряны, и я до сих пор не могу ее [соперницу] догнать", - сказала Тансыккужина, проигравшая партию в день инцидента.

"Эта [проигранная] партия может быть ключевой для исхода чемпионата. Больше у меня проигрышей не было. Теперь я отстаю, не намного, но отстаю", - отметила спортсменка. "Сложно сказать, чем все закончится. Спорт есть спорт", - указала она.

"Этот чемпионат запомнится этим инцидентом. На моей памяти это самый яркий чемпионат из всех", - сказала Тансыккужина, отметив широкую реакцию общественности и властей РФ на случившееся. "Флаг - это святое. Без внимания невозможно оставлять такие вещи, - добавила она. - Нельзя создавать прецедент. Нужно четко обозначить свою позицию".

В целом, по словам Тансыккужиной, ситуация абсурдная. "Наш вид спорта имеет к WADA самое далекое отношение. И это вмешательство, нарушение регламента - некрасиво", - подчеркнула она, добавив, что те три секунды, за которые со стола убрали флаг, были для нее очень эмоциональными. "И удивление, и досада, и возмущение, и желание сконцентрироваться и работать дальше - все это повлияло на результат", - заключила спортсменка.

Об инциденте

Финальный матч проходит в Польше с 23 апреля по 3 мая. Во вторник во время четвертого раунда противостояния флаг России и табличка с именем россиянки и триколором были убраны прямо по ходу встречи. Россиянка отвлеклась на это, после чего проиграла партию. Решение убрать российскую символику было продиктовано санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.

Тансыккужина является шестикратной чемпионкой мира. Садовская - двукратная чемпионка. Матч проходит в девять раундов, в каждом разыгрывается 12 очков. Победит спортсменка, которая первой наберет 54 очка. Счет после семи раундов - 44:40 в пользу представительницы Польши.

В Польше за Тансыккужину болеют российские соотечественники и Русский дом в Варшаве. Последний час субботней дневной игры организаторам помогал комментировать польский депутат Януш Корвин-Микке, который выразил сожаление в связи с инцидентом с флагом, назвав его идиотизмом и глупостью.