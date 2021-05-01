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Летние олимпийские виды спорта

Бадминтонисты Иванов и Созонов вышли в финал чемпионата Европы в парном разряде

В решающем матче россияне в воскресенье сыграют с немцами Марком Ламсфуссом и Марвином Зайдлем

ТАСС, 1 мая. Россияне Владимир Иванов и Иван Созонов вышли в финал чемпионата Европы по бадминтону в парном разряде. Соревнования проходят в Киеве.

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Российские бадминтонисты в полуфинале обыграли англичан Маркуса Эллиса и Криса Лонгриджа со счетом 21-15, 21-10. Иванов и Созонов являются чемпионами Европы 2014 года. Также в их активе две бронзовые награды континентальных первенств (2016, 2018).

В финале россияне сыграют с немцами Марком Ламсфуссом и Марвином Зайдлем. Встреча состоится в воскресенье.

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