Сборная России по прыжкам на батуте вакцинировалась перед Олимпиадой в Токио

СИРИУС /Федеральная территория/, 1 мая. /ТАСС/. Спортсмены и тренеры сборной России по прыжкам на батуте сделали прививки от коронавируса в преддверии Олимпийских игр в Токио. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Алексей Рыжков во время чемпионата Европы в субботу.

"Вакцинация у нас пройдена. 1 апреля делали первый компонент и к окончанию сбора сделали второй компонент. В принципе, вся команда или с антителами приобретенными или вакцинирована", - сказал Рыжков.

На Олимпийских играх в Токио прыгуны на батуте разыграют два комплекта наград: в личных турнирах у мужчин и женщин. Финальные соревнования пройдут 30 и 31 июля.