В "Сочи" рассчитывают завершить сезон на четвертом месте

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" рассчитывает завершить сезон-2020/21 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) хотя бы на четвертом месте. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

В субботу "Сочи" на выезде обыграл "Краснодар" со счетом 3:1 в матче 28-го тура РПЛ.

"В принципе, очень красивые голы, все парни отдались полностью, поэтому заслуженно победили, непростая игра была, "Краснодар" очень приличная команда, поэтому тут вдвойне хорошее впечатление от того, что вырываем такие победы, - сказал Рубашко. - Какое место будет положительным? Мы все прекрасно понимаем, какое нам нужно место. Имеется ли в виду хотя бы четвертое? Хотя бы".

Рубашко отметил, что команде нельзя расслабляться. "Расслабляться нельзя, нужно максимально быть собранными, заканчивается соревнование после последнего тура. Борьба плотная у всех, все очень хорошо играют до последнего. В начале [сезона] мы выходили играть и побеждать, бороться за высокие места. Поэтому понятно, что цель у нас была и есть, как без цели играть, мы играем всегда на победу", - добавил он.

"Сочи" одержал третью победу подряд в чемпионате России и занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 49 очков. Столько же очков в активе казанского "Рубина", который опережает "Сочи" по дополнительным показателям (количество побед). Четвертое место позволит команде в следующем сезоне принять участие в Лиге конференций.