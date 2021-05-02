"Динамо" возвращает бывших, "Ак Барс" теряет лидеров. В КХЛ открылось трансферное окно

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Обладатель Кубка Гагарина и бывший одноклубник Александра Овечкина по "Вашингтону" Станислав Галиев вернулся в московское "Динамо", воспитанником которого он является, а казанский "Ак Барс" не стал продлевать контракты с рядом важных игроков. В субботу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) открылось трансферное окно. 30 апреля официально завершился сезон КХЛ, а у ряда игроков истекли контракты. С 1 мая все они стали свободными агентами и теперь имеют право вести переговоры с любыми клубами. Начался день с новости из Хабаровска. "Амур" определился с главным тренером команды на ближайший сезон - им стал Владимир Воробьев, который ранее возглавлял московское "Динамо", а также входил в тренерский штаб команды под руководством Владимира Крикунова. На посту главного тренера "Амура" Воробьев сменил Сергея Светлова.

На эту тему Владимир Воробьев стал главным тренером клуба КХЛ "Амур"

О перестановках в тренерском штабе сообщил и подольский "Витязь". Руководство клуба приняло решение не продлевать контракты с главным тренером Михаилом Кравцом и его помощниками. Как сообщил ТАСС президент клуба Михаил Головков, в ближайшее время новый тренерский штаб будет сформирован в ближайшее время. В течение мая объявить о новом главном тренере планирует и руководство пекинского клуба "Куньлунь Ред Стар" - с Алексеем Ковалевым и его помощниками не были продлены контракты. "Я думаю, что в течение мая мы определимся с кандидатурами, - сказал ТАСС генеральный менеджер клуба Николай Феоктистов. - У нас есть список, но мы его не разглашаем, так как нет подписанных контрактов". "Нефтехимик" объявил о том, что Вячеслава Буцаева на посту главного тренера команды заменил Олег Леонтьев, руководивший в минувшем сезоне клубом Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Горняк", с которым дошел до четвертьфинала плей-офф, проиграв тюменскому "Рубину" в серии со счетом 0-4. "Сочи" же остался удовлетворен работой тренера Евгения Ставровского и продлил контракт со специалистом еще на один сезон. Потери "Авангарда"

На эту тему Илья Ковальчук расторг контракт с хоккейным клубом "Авангард"

Омский "Авангард", ставший победителем Кубка Гагарина в сезоне-2020/21, начал терять игроков еще до открытия трансферного окна - 30 апреля клуб по обоюдному согласию сторон расторг контракт с нападающим Ильей Ковальчуком. В ночь на субботу агент Егора Чинахова сообщил, что молодой форвард продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус". Позже было объявлено, что клуб покинули еще трое нападающих - Алексей Потапов, Иржи Секач и Артем Манукян, а форвард Клим Костин решением "Сент-Луиса" был отозван из аренды и отправился в Северную Америку. В Омске же из чемпионского состава контракты были продлены с нападающим Павлом Дедуновым и защитником Алексеем Береглазовым. Также состав команды пополнил нападающий Владимир Жарков, который на протяжении последних трех сезонов играл за уфимский "Салават Юлаев". Кроме того, "Авангард" и ярославский "Локомотив" совершили обмен, в результате которого омичи получили права на словацкого форварда Петера Цегларика, а ярославцы - на канадского защитника Коди Каррэна. Возвращения в "Динамо" Московское "Динамо" рассталось с шестью игроками - вратарем Эмилем Гариповым, защитниками Михаилом Григорьевым и Юусо Хиетаненом, а также нападающими Дмитрием Кагарлицким, Александром Кучерявенко и Магнусом Пяярви-Свенссоном. Однако без усиления бело-голубые не остались. В родной клуб из казанского "Ак Барса" вернулся форвард Станислав Галиев, который до этого не провел ни одного матча на профессиональном уровне за московскую команду.

Вернуло "Динамо" и нападающего Артема Федорова, который выступал в системе бело-голубых с 2013 по 2017 год. Последним клубом хоккеиста был московский "Спартак", который не стал продлевать соглашение с игроком. Стан красно-белых также покинули вратари Юлиус Гудачек и Никита Беспалов, защитники Евгений Кулик, Андрей Кутейкин, Алексей Гришин, Антон Мишаков, Дмитрий Александров, Илья Селин, нападающие Лукаш Радил, Робин Ганзл, Илья Зубов, Йори Лехтеря, Анатолий Никонцев, Илья Аркалов, Александр Торченюк, Павел Чернов, Михаил Юньков, Павел Медведев, Илья Кляузов, Богдан Львутин и Мартин Бакош. Никонцев из "Спартака", где был капитаном, отправился в магнитогорский "Металлург" и подписал с уральским клубом контракт на два года. Также "Металлург" подписал соглашение со шведским защитником Линусом Хульстрёмом из "Витязя", который может заменить покинувшего клуб Филипа Хольма, российскими игроками обороны Алексеем Волгиным, который стал самым результативным защитником "Нефтехимика" в прошедшем сезоне (однолетний контракт), и Алексеем Маклюковым (двухлетний контракт), нападающим Павлом Акользиным (двухлетний контракт). Покинули Магнитогорск швед Деннис Расмуссен и чех Андрей Нестрашил. Усилился и челябинский "Трактор", подписавший контракт на два года с финским форвардом Тему Пулккиненом, который в нынешнем сезоне играл за московское "Динамо" и ярославский "Локомотив" и набрал 39 очков (23 шайбы + 16 передач). Покинули Челябинск защитники Денис Бодров, Олег Евенко и Дмитрий Огурцов, нападающие Александр Авцин, Даниил Ильин, Руслан Карлин, Ярослав Косов, Максим Майоров, Понтус Оберг и Игорь Полыгалов. Крупные потери в первый день понес казанский "Ак Барс". Помимо Галиева, клуб покинули восемь хоккеистов - вратарь Адам Рейдеборн, защитники Андрей Педан и Микаэль Викстранд, нападающие Стефан Да Коста, Найджел Доус, Виктор Тихонов, Патрис Кормье и Харри Песонен. Из хороших новостей для болельщиков клуба - продление контрактов с белорусским защитником Кристианом Хенкелем, а также с Никитой Лямкиным, которым интересовался "Чикаго". Активность "Торпедо" Одним из самым активных клубов в первый день стало нижегородское "Торпедо". Команда подписала пробный контракт с голкипером Алексеем Мурыгиным, который пропустил последние два сезона. В феврале 2019 года у Мурыгина был диагностирован высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины, он прошел лечение, победил болезнь и в 34 года планирует продолжить профессиональную карьеру.