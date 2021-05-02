Сборная России по хоккею со счетом 11:1 обыграла чехов в матче юниорского чемпионата мира

ТАСС, 2 мая. Сборная России победила команду Чехии со счетом 11:1 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди юниоров (игроки не старше 18 лет). Турнир проходит в США.

В составе россиян шайбы забросили Матвей Мичков (2-я, 46-я и 59-я минуты), Прохор Полтапов (14, 39), Иван Мирошниченко (18), Арсений Коромыслов (31), Дмитрий Кателевский (34), Федор Свечков (48, 52), Данила Юров (58). У чехов гол на счету Якуба Коса (33).

Сборная России набрала девять очков в четырех матчах и занимает промежуточное первое место в турнирной таблице группы B. Позднее в воскресенье в заключительном матче группы сыграют финны (второе место, восемь очков) и американцы (третье место, шесть очков). Чехи заняли в группе четвертое место (четыре очка), на последней позиции расположилась команда Германии (0). По итогам группового этапа в четвертьфинал выходят по четыре команды каждой группы.

Соперник россиян по четвертьфиналу определится по завершении всех матчей группового этапа. Чехи в 1/4 финала сыграют с канадцами.

Юниорский чемпионат мира проходит в американских Фриско и Плейно (штат Техас) и завершится 6 мая. Хоккеисты проживают в "пузыре". Из-за отмены чемпионатов мира в низших дивизионах по итогам первенства никто не покинет элиту. Действующим чемпионом мира является сборная Швеции, которая в финале турнира 2019 года обыграла команду России (4:3 ОТ).