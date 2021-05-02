Боксер Бивол может провести поединок против Рамиреса

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Российский боксер Дмитрий Бивол следующий поединок может провести против мексиканца Хильберто Рамиреса. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Вадим Корнилов.

В субботу Бивол победил британца Крэйга Ричардса единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг.

"Надеемся, что будет вариант объединительного боя. Бой против Рамиреса - тоже вариант", - сказал собеседник агентства.

В послужном списке 30-летнего россиянина 18 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. 29-летний Рамирес - бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 76,2 кг, третий номер рейтинга WBA в весе до 79,38 кг. В его активе 41 победа (27 нокаутом) и ни одного поражения.