Дебютная шайба Гусева за "Флориду" помогла команде победить "Чикаго" в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Энтони Дюклэр (8-я и 41-я минуты), Никита Гусев (23), Александр Барков (40) и Оуэн Типпетт (41). У проигравших отличились Коннор Мёрфи (36), Алекс Дебринкэт (37), Кирби Дах (53) и Доминик Кубалик (60).

Олимпийский чемпион Гусев забросил первую шайбу за "Флориду", до этого на его счету было три результативные передачи. Он подписал контракт с командой до конца сезона 11 апреля. Начал текущий чемпионат форвард в "Нью-Джерси", где в 20 матчах набрал 5 очков (два гола + три передачи), 10 апреля клуб выкупил его контракт.

Российский форвард "Флориды" Григорий Денисенко отметился результативной передачей, которая стала для него второй в текущем сезоне. Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 31 бросок.

"Флорида" занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, имея в активе 73 очка в 53 матчах. "Чикаго" идет шестым с 50 очками в 51 игре. В следующем матче "Флорида" 4 мая дома сыграет с "Далласом", "Чикаго" в этот же день в гостях встретится с "Каролиной".