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НХЛ

Голкипер "Айлендерс" Варламов признан третьей звездой дня в НХЛ

Первой звездой стал нападающий "Бостона" Крэйг Смит
Семен Варламов AP Photo/Frank Franklin II
Описание
Семен Варламов
© AP Photo/Frank Franklin II

ТАСС, 2 мая. Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"Айлендерс" обыграли "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 3:0. Варламов отразил 28 бросков, провел седьмой матч в сезоне "на ноль" и превзошел рекорд Гленна Реша по продолжительности "сухой" серии "Айлендерс", который был установлен в 1975 году, - 178 минут 28 секунд. На данный момент серия Варламова без пропущенных шайб составляет 213 минут 56 секунд.

Первой звездой дня стал нападающий "Бостона" Крэйг Смит, в матче против "Баффало" (6:2) он отметился хет-триком.

Второй звездой признан Остон Мэттьюс, в его активе две шайбы в игре против "Ванкувера" (5:1).

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