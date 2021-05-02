Голкипер "Айлендерс" Варламов признан третьей звездой дня в НХЛ

ТАСС, 2 мая. Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"Айлендерс" обыграли "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 3:0. Варламов отразил 28 бросков, провел седьмой матч в сезоне "на ноль" и превзошел рекорд Гленна Реша по продолжительности "сухой" серии "Айлендерс", который был установлен в 1975 году, - 178 минут 28 секунд. На данный момент серия Варламова без пропущенных шайб составляет 213 минут 56 секунд.