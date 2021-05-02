Дмитриева и Киселев стали победителями Казанского марафона

ТАСС, 2 мая. Легкоатлеты Луиза Дмитриева и Степан Киселев стали победителями Ак Барс Банк Казанского марафона. В соревнованиях приняли участие бегуны из 29 стран.

Киселев преодолел дистанцию 42 км 195 м за 2 часа 19 минут 5 секунд и стал двукратным победителем Казанского марафона. Вторым финишировал Алексей Трошкин (2:20.40), третье место занял Вячеслав Шаламов (2:23.38).

В женском забеге Дмитриева показала результат 2:32.02, на втором месте Алина Прокопьева (2:36.19), третья - Татьяна Архипова (2:38.19).

Киселеву 34 года, он является двукратным чемпионом России по марафону (2017, 2019). Он во второй раз подряд победил в Казанском марафоне, первенствовав в 2019 году.

Казанский марафон проводится ежегодно с 2015 года, в 2020-м он был отменен из-за пандемии коронавируса. В нынешнем году мероприятие посвящено 90-летию со дня создания всесоюзного физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).