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Сборные по хоккею

Хоккеист "Авангарда" Зернов вызван в сборную России

Форвард присоединится к команде 3 мая на сборе в подмосковном Новогорске
Денис Зернов Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Денис Зернов
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТАСС, 2 мая. Тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал нападающего омского "Авангарда" Дениса Зернова. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

25-летний хоккеист 28 апреля стал обладателем Кубка Гагарина. Омичи в финальной серии обыграли ЦСКА со счетом 4-2.

Зернов присоединится к сборной 3 мая на сборе в подмосковном Новогорске для подготовки к чемпионату мира. С 12 по 15 мая состоится заключительный, чешский этап Евротура.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге.

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