Минспорт РФ даст оценку выступлениям российских биатлонистов в минувшем сезоне 12 мая

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ подведет итоги выступления биатлонистов в предолимпийском сезоне на заседании, которое запланировано на 12 мая. Об этом ТАСС сообщили в Минспорте РФ.

"Экспертный совет министерства спорта, посвященный выступлению биатлонистов, должен собраться 12 мая", - сказала собеседница ТАСС.

На чемпионате мира по биатлону, который проходил с 9 по 21 февраля в словенской Поклюке, российская команда в медальном зачете поделила со сборными Белоруссии и Украины 7-9-е места, завоевав одну бронзовую награду. Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли третье место в мужской эстафете.

Первое место по итогам ЧМ-2021 заняли норвежцы, завоевавшие семь золотых, три серебряные и четыре бронзовые награды. Вторыми были французы (2-2-3), третьими - шведы (1-3-2).