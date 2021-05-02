Все только начинается. Итоги группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею в четвертьфинальном матче юниорского чемпионата мира (игроки младше 18 лет), который проходит в США, сыграет против команды Белоруссии. На групповом этапе чемпионате мира юниорская сборная России выступала в группе B вместе с американцами, чехами, финнами и немцами. В ночь на воскресенье российская команда разгромила сборную Чехии со счетом 11:1 в заключительном матче группового этапа. Эта победа позволила россиянам набрать 9 очков в четырех встречах и гарантировать себе выход в плей-офф с первого или второго места в группе. "Это был довольно жесткий матч, но мы смогли выдержать удар и продолжить гнуть свою линию", - сказал после матча главный тренер сборной России Альберт Лещев.

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"Мы показали слаженную командную работу, мало удалялись и просто выполняли тренерскую установку", - отметил нападающий Прохор Полтапов. Позже в этот же день свой матч провели команды Финляндии и США, в котором в овертайме победу одержали американцы (5:4). Эта встреча стала заключительной в группе, и по ее итогам окончательно были распределены места в таблице. С первого места в плей-офф вышла сборная Финляндии, набравшая 9 очков, россияне стали вторыми из-за того, что уступили финнам в очной встрече (3:4 Б). На третьей строчке расположились американцы (8), на четвертой - чехи (4). Ни одного очка не набрала сборная Германии, не попавшая в плей-офф, однако в следующем сезоне немцы продолжат выступление в элите в связи с решением о том, что из-за отмены чемпионатов мира в низших дивизионах по итогам турнира никто не покинет дивизион. В группе А играли команды Канады, Швеции, Белоруссии, Швейцарии и Латвии. В заключительный игровой день группового этапа прошли две встречи: шведы обыграли латвийцев (7:0), а канадцы - белорусов (5:2). Первое место в таблице заняла сборная Канады, не уступившая ни в одном матче на турнире и набравшая 12 очков из 12 возможных, на второй строчке завершили групповой этап шведы с 9 очками, на третьей - белорусы (6), а на четвертой - швейцарцы (3). Команда Латвии заняла последнее место, не набрав ни одного очка, но также продолжит выступление в элитном дивизионе. Сетка плей-офф Согласно регламенту, в первом раунде плей-офф между собой пары определяются по принципу посева: первая команда группы A играет против четвертой команды группы B, вторая команда группы A - против третьей команды группы В и так далее. Пары четвертьфиналов юниорского чемпионата мира выглядят следующим образом: Канада - Чехия, Финляндия - Швейцария, Россия - Белоруссия, Швеция - США.

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Четвертьфинальные матчи пройдут 3 мая. Россияне начнут свою встречу в 20:30 мск - это будет самый ранний матч на турнире - и проведут ее в Плейно, куда им придется переехать из Фриско, в котором играла групповой этап. Переезд не должен повлиять на команду, так как расстояние между двумя аренами турнира составляет около 30 км. "Я думаю, мы с каждой игрой набираем уверенность в себе и силы, так как плей-офф - самая важная часть турнира, и мы подойдем полностью готовыми к этому этапу, - добавил после матча с чехами защитник сборной России Арсений Коромыслов. - Я думаю, что нам особо без разницы, на кого выйдем в плей-офф. Играть надо с любым соперником, побеждать его и проходить дальше". В полуфинале происходит перепосев команд на основе следующих критериев: место в группе; количество очков в группе; разница забитых и пропущенных шайб в группе; количество забитых голов в группе; посев перед стартом турнира. Таким образом, рейтинг выглядит следующим образом: 1. Канада; 2. Финляндия; 3. Россия; 4. Швеция; 5. США; 6. Белоруссия; 7. Чехия; 8. Швейцария. Если в полуфинал выйдут фавориты матчей (сборные России, Финляндии, Канады), то россияне сыграют с финнами. Полуфинальные матчи пройдут в ночь на 6 мая. Путь на турнире В первом матче турнира сборная России играла против американцев. Тогда россиянам удалось одержать победу со счетом 7:6 в овертайме, уступая по ходу встречи в четыре шайбы. Этот матч стал первым в истории юниорской сборной России на чемпионатах мира, когда команде удалось отыграть такую разницу в счете. Вторыми соперниками россиян стали финны. Игра прошла меньше чем через сутки после матча с командой США. После второго периода российские хоккеисты вели со счетом 3:1, однако в третьем позволили сопернику отыграться за две минуты до конца основного времени и в итоге уступили в серии послематчевых буллитов со счетом 3:4. В третьем матче россияне разгромили сборную Германии со счетом 6:1. Четыре шайбы из шести забросил нападающий Матвей Мичков, который по итогам группового этапа идет на первом месте в списке бомбардиров турнира, набрав 11 (9 шайб + 2 передачи) очков. Юниорский чемпионат мира завершится 7 мая. Хоккеисты проживают в "пузыре". Действующим чемпионом мира является сборная Швеции, которая в финале турнира 2019 года обыграла команду России (4:3 ОТ).

Юниорский чемпионат мира по хоккею. Группа А Место Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Канада 4 4 0 0 0 0 0 28-5 12 2 Швеция 4 3 0 0 0 0 1 16-14 9 3 Белоруссия 4 2 0 0 0 0 2 16-13 6 4 Швейцария 4 1 0 0 0 0 3 6-19 3 5 Латвия 4 0 0 0 0 0 4 6-21 0