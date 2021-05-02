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КХЛ

"Автомобилист" продлил контракт с хоккеистом Трямкиным

Срок соглашения с защитником составил два года
Никита Трямкин Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Никита Трямкин
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 2 мая. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" продлил соглашение с защитником Никитой Трямкиным на два года. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

В минувшем сезоне россиянин принял участие в 65 матчах регулярного чемпионата и плей-офф и набрал 17 (4 гола + 13 голевых передач) очков. "Автомобилист" занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф команда из Екатеринбурга потерпела поражение от омского "Авангарда", уступив в серии со счетом 1-4.

Трямкину 26 лет, в 2014 году он был выбран в третьем раунде драфта под общим 66-м номером командой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер". Защитник выступает за "Автомобилист" с 2017 года.

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