Филатов считает, что "Локомотив" может победить "Зенит" благодаря лучшей организации игры

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Московский "Локомотив" является более организованной командой и за счет этого может обыграть петербургский "Зенит" в гостевом матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал член совета директоров железнодорожников Валерий Филатов.

Матч между "Зенитом" и "Локомотивом" пройдет 2 мая в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 мск.

"Конечно, [жду] победы "Локомотива". Силы все-таки равные, но я думаю, что мы более организованы, [Федор] Смолов в порядке, - сказал Филатов. - Все зависит от того, какая связка у нас будет играть в центре [защиты], если будут [Ведран] Чорлука и Пабло, то тогда будет все нормально".

Отставание "Локомотива" от лидирующего "Зенита" составляет шесть очков за три матча до конца чемпионата. "Мне кажется, что сейчас любая команда может подставить подножку лидирующей, поэтому все может быть. Если мы выиграем эту встречу, то останется только три очка. Будем надеяться, надежда умирает последней", - добавил собеседник агентства.

"Локомотив" после 27 игр с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, лидирующий "Зенит" имеет в активе 58 очков.